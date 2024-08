Perdita idrica e flusso sospeso in alcune vie di Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si informa l’utenza che al fine di verificare una perdita sulla condotta idrica, sarà sospesa l’erogazione di acqua potabile dalle ore 16.30 circa di oggi e fino a domani mattina (sabato 10 agosto), nelle seguenti zone: via G. Marconi, via Zara e via Venezia.