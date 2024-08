La nuova rotatoria a Larino

LARINO. Una svolta in sicurezza per la viabilità frentana, è quella che sottolinea il sindaco di Larino, Giuseppe Puchetti: «Finalmente la rotonda tra viale Giulio Cesare, via Molise e la statale 87 è realtà! Un ringraziamento all'Anas che, in collaborazione con gli uffici comunali, ha accolto la nostra richiesta e ha realizzato una rotonda fondamentale per la viabilità e la sicurezza in un incrocio troppo spesso protagonista di incidenti».

Galleria fotografica