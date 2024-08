In festa la classe 1984 di Guglionesi

GUGLIONESI. Sono i ragazzi cresciuti tra Holly e Benji e Sailor Moon, quando il pc era appena agli albori e il cellulare nell’adolescenza neanche per idea, forse gli ultimi a giocare per strada, con le "vasche" del sabato pomeriggio e le partitelle nei campetti di quartiere, i pomeriggi all’oratorio e campi scuola di parrocchie. A tutti loro, buon compleanno e un augurio di successi e soddisfazioni per i “nuovi …anta”.

Sono i ragazzi classe '84 di Guglionesi che, nella serata di ieri martedì 13 agosto, si sono ritrovati a festeggiare i loro primi 40 anni.