Termoli Buskers Night: sabato sera con gli artisti di strada

In cartellone ven 16 agosto 2024

TERMOLI. Prosegue l'estate termolese con il Termoli Buskers Night, l’evento degli Artisti di Strada, che animerà le vie del centro cittadino nella serata di Sabato 17 agosto.

Circo contemporaneo, acrobatica aerea, giocoleria, clownerie, insomma spettacoli per tutti i gusti e per tutte le età che permetterà al pubblico di godersi appieno la serata in un’atmosfera tranquilla, leggera e incantata.

L’evento é organizzato dall’Assessorato al Turismo e alla Cultura del Comune di Termoli.