Sezione "Primavera" a Ururi, si amplia l'offerta scolastica

"Anche quest’anno il Comune di Ururi ha ottenuto un significativo finanziamento regionale destinato alla Sezione Primavera. Questo importante contributo ci permette non solo di garantire la continuità di un servizio essenziale per le famiglie del nostro territorio, ma anche di ampliare l’offerta scolastica a Ururi. La Sezione Primavera rappresenta un’opportunità fondamentale per i nostri bambini, offrendo loro un ambiente educativo di qualità fin dai primi anni. Grazie a questo finanziamento, i nostri bambini potranno beneficiare di un ambiente educativo ancora più ricco e stimolante, contribuendo a costruire un futuro migliore per la nostra comunità.

L’Amministrazione Comunale continua a lavorare con impegno e dedizione per il bene dei nostri concittadini, con l’obiettivo di migliorare i servizi e supportare le famiglie". Queste le parole della sindaca di Ururi, Laura Greco.