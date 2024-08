Il maestro Vince Tempera ospite a Larino

LARINO. Stasera, 31 agosto, ore 21, il nostro Palazzo Ducale avrà l'onore di ospitare uno dei più grandi compositori e musicisti italiani, il maestro Vince Tempera.

L'iniziativa, promossa dalla Fondazione Molise Cultura, prevede l'ingresso gratuito ma con posti limitati.

Si conclude a Larino (dove aveva avuto inizio con lo show di Maxi Manzo) la rassegna artistica “Tra Antiche Mura”, prodotta da Fondazione Molise Cultura e promossa dall’Assessorato al Turismo e Cultura della Regione Molise e dal Ministero della Cultura, nell'ambito di Palcoscenici Molise. Dopo il tutto esaurito con gli spettacoli a Sepino, Pietrabbondante e Trivento, il prossimo 31 agosto (inizio ore 21.00) sarà nuovamente il Palazzo Ducale della città frentana, sede del Museo Civico che contiene la mostra archeologica permanente Ars et Ingenium, ad ospitare l’ultimo evento in cartellone.

Protagonista assoluto il M° Vince Tempera, compositore di canzoni e di centinaia colonne sonore per il cinema (tra cui “Febbre da cavallo”) e di famose sigle dei cartoni animati (come “Ufo Robot” e “Goldrake”), che tenderà al pianoforte il filo conduttore dello spettacolo, attraverso il quale il pubblico potrà riascoltare le melodie degli autori che hanno fatto grande l’Italia nel mondo, attraverso le indimenticabili musiche di storiche pellicole cinematografiche.

Accompagnato da Sergio Bellotti (batteria) ed Enrico Santarelli (basso), Vince Tempera (già tastierista e arrangiatore di Francesco Guccini) ha attraversato il rock negli anni settanta ed è stato tra i protagonisti della grande stagione della canzone d’autore, lavorando, tra gli altri, con Lucio Battisti, Mina, Fabio Concato, Biagio Antonacci, Gianluca Grignani, Loredana Bertè e per più di 40 anni come uno dei principali direttori dell’orchestra del Festival di Sanremo.

Il concerto sarà impreziosito da numerosi omaggi a Fellini, Sergio Leone, Totò, Stelvio Cipriani, Luis Bacalov, Riz Ortolani, proiezioni di film-cult che hanno fatto la storia del cinema, come La Dolce Vita, La strada, Il Padrino, Giù la Testa, C’era una Volta il West, Metti Una Sera a Cena, Profondo Rosso, e da aneddoti raccontati da Tempera.

Immagini, parole e musica; ecco i tre ingredienti di uno spettacolo che vede come protagonista assoluto Vince – nome d’arte da Vincenzo –, in veste sia di narratore e pianista che di compositore, considerato che si ascolteranno alcuni dei suoi temi più noti, tra i quali “Sette note in nero”, poi utilizzato anche da Quentin Tarantino nel film Kill Bill.

Programma del Concerto:

La dolce vita ( Rota ) La strada ( Rota ) Anna ( Trovaioli )

More ( Riz Ortolani ) Il postino ( Luis Bacalov ) Giù la testa ( Morricone )

Metti una sera a cena ( Morricone ) C'era una volta il west ( Morricone )

Anonimo veneziano ( Stelvio Cipriani ) Profondo rosso ( Goblin )

Kill Bill ( Vince Tempera ) Malafemmena ( Totò ) La vita è bella ( Piovani )

Giulietta e Romeo ( Rota ) Il padrino ( Rota ) 8 1/2 ( Rota ) Finale