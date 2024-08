Palio delle Contrade a Serracapriola

SERRACAPRIOLA. Torna domani, a Serracapriola, su Corso Garibaldi, il Palio delle Contrade, giunto alla sesta edizione.

Un programma lungo un giorno, dalla santa messa dei fantini in onore di San Mercurio Martire, alle 11, poi a mezzogiorno l'estrazione delle batterie, presso Palazzo Arranga, sede del municipio. Alle 17 la benedizione degli asini, col raduno in piazza Castello e alle 17.30 la sfilata degli sbandieratori, in corso Garibaldi.

Un'ora dopo via al Palio, la cui cerimonia di premiazione è prevista alle 21.

Si tratta senza dubbio di uno degli eventi più attesi del Serraestate. Sono nove gli asini con altrettanti fantini a rappresentare le contrade.