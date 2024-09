Trasporto pubblico e servizio idrico a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Si informano gli utenti del servizio di trasporto pubblico urbano (circolare) e del servizio scuolabus che non sarà più necessario recarsi in Comune per le informazioni relative agli orari e al pagamento degli abbonamenti.

Da lunedì 2 settembre 2024 sarà infatti operativo in viale Europa 15/17, presso la sede delle Assicurazioni Generali, uno sportello della Sati S.p.A. dedicato proprio a queste specifiche esigenze, a cui sarà possibile rivolgersi dal lunedì al sabato, dalle ore 8.30 alle ore 12.30.

A causa di una rottura sulla condotta idrica, è sospeso il flusso di acqua potabile in Contrada Cannivieri.

Il ripristino è previsto entro la giornata di domani (lunedì 2 settembre).