Auto finisce nella buca in via Crispi al Lido

CAMPOMARINO LIDO. Dai gruppi social di Campomarino, sia del Lido che sei di Campomarino se... immortalata una vettura finita in una buca piuttosto profonda, in via Crispi. Sul posto, poco dopo le 8, intervenuti sia i Carabinieri che i Vigili del fuoco. Solo ieri c'era stata una riparazione sulla strada.