Molise terra di confine nella vicenda Sangiuliano

TERMOLI. Senza voler entrare nel merito o ficcare il naso nelle vicende private altrui, è singolare come il Molise esista davvero, quasi come terra di confine anche in situazioni che ora sono tra le più dibattute del Paese.

E' il caso della vicenda Bocca-Sangiuliano, costato l'incarico di Ministro della Cultura e di componente del Governo a chi col Molise ha un legame speciale, visto il tempo trascorsi qui in gioventù.

Ma il Molise è terra di approdo anche dell'ex marito di Maria Rosaria Boccia, la creatrice di eventi che ha portato alle dimissioni di San Giuliano, l'imprenditore Marco Mignogna, che vi si è trasferito dopo il divorzio dall'ex moglie, come ha rivelato la trasmissione di Paolo Del Debbio, 4disera.