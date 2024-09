Lotto, vinti in Molise oltre 25mila euro

ACQUAVIVA COLLECROCE. Festa grande ad Acquaviva Collecroce, in provincia di Campobasso, grazie al gioco del Lotto. Nella località molisana, come riporta Agipronews, vinti 25.500 euro in seguito alla combinazione 28-55-73-82 sulla ruota Nazionale. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito 11,6 milioni di euro, per un totale di 881 milioni da inizio anno.