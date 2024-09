Lotteria del Carnevale: i biglietti vincenti

LARINO. Ecco i biglietti vincenti della Lotteria del Carnevale di Larino.

«La fortuna non ha girato per voi? Sarà per il prossimo anno, niente bugie. Si informano i presenti che i premi devono essere ritirati entro il 06/10/2024. I premi non sono disponibili presso la sede dell’associazione e possono essere riscossi entro 30 giorni dall’estrazione presso le attività commerciali partecipanti».

Dall'associazione Larinella fanno sapere che per le info a riguardo occorre contattare Sara, al recapito 347.7116400