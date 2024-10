Serbatoio comunale vuoto, sospeso flusso idrico a Guglionesi

GUGLIONESI. Flusso idrico sospeso nel territorio di Guglionesi.

L'avviso del comune.

"La notte scorsa, l'impianto di sollevamento della Molise acque si è bloccato nuovamente e il serbatoio comunale si è interamente svuotato. Pertanto l'erogazione sarà sospesa dalle ore 9:00 alle ore 12:00 della giornata odierna e dalle ore 21:00 di oggi alle ore 5:00 di domani per poter riempire il serbatoio comunale.

Si precisa che questi disagi non dipendono in alcun modo dal comune di Guglionesi, ma dal quantitativo erogato dalla Molise acque che non è sufficiente per tutte le utenze".