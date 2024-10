Nuova condotta idrica, a Montenero sospesa erogazione dell'acqua

MONTENERO DI BISACCIA. Martedì 22 ottobre, a Montenero di Bisaccia, sarà sospeso il flusso idrico al fine di consentire le operazioni di allaccio della nuova condotta idrica a quella esistente, in prossimità di Via Tieste, Via Massangioli e Via Valentina.

L’erogazione di acqua potabile sarà sospesa su tutto il territorio comunale – esclusa la Marina di Montenero di Bisaccia – dalle ore 07:00 circa alle ore 18:00 circa di domani.