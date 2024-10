Trekking urbano "eco" con Plastic Free

TERMOLI. I volontari di Plastic Free in azione nella giornata nazionale del Trekking urbano.

«Se vi va di trascorrere una mattinata diversa, giovedì 31, dalle 10:00, ci sarà il Trekking urbano anche Termoli. Noi di Plastic Free ci saremo dalla partenza fino all' arrivo dove, ad accoglierci, ci saranno gli alunni delle classi 4^ dell'istituto comprensivo Brigida, plesso di via Maratona con le loro opere in mostra, prodotte con i materiali di riciclo. Non mancate!»