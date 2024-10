La nuova illuminazione pubblica a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Migliorare i punti luce sul territorio è fondamentale anche per garantire maggiore sicurezza al territorio, visti i ripetuti tentativi di furto che si manifestano sul territorio, ma anche per la stessa viabilità e incolumità pedonale.

Tutti obiettivi che si possono perseguire attraverso il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione, come avvenuto in via Turati, a Montenero di Bisaccia.

A darne notizia dell'accensione dei nuovi lampioni è stato il consueto lancio social della sindaca, Simona Contucci.