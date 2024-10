Una nuova area giochi a Ururi

URURI. Una nuova area giochi a Ururi. L'amministrazione comunale di Ururi tramite la propria pagina ufficiale Facebook, svela la fine dei lavori di riqualificazione dell'area giochi in via dei Ciclamini e ringrazia i residenti per la pazienza.

"Siamo lieti di annunciare la conclusione dei lavori di riqualificazione dell’area giochi in via dei ciclamini. Grazie a questo intervento, l’area è stata trasformata per garantire maggiore sicurezza e spazi adatti per il divertimento di tutti. Nello specifico, sono stati installati nuovi giochi per i bambini, realizzata una recinzione sicura e funzionale, e sarà ulteriormente arricchita con la creazione di un murales, che conferisce un tocco artistico e distintivo all’ambiente.

Ringraziamo tutti i residenti per la pazienza durante i lavori e invitiamo la comunità a usufruire di questo spazio rinnovato".

