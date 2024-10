Una targa ricordo per Nicola Priore ex campione di lotta greco romana

MONTENERO DI BISACCIA. Consegna questa mattina in Municipio di una targa ricordo a Nicola Priore, ex campione di lotta greco romana, catch e wrestling a cavallo degli anni ’50 e ’60, accompagnato per l’occasione dalla sua famiglia.

A Nicola Priore, 86enne nato a Montenero di Bisaccia, è stato rivolto un ringraziamento da parte del sindaco Simona Contucci e dagli amministratori comunali presenti, anche a nome della comunità montenerese, per aver portato in tutto il mondo l’orgoglio di essere italiano e l’amore per la sua Montenero di Bisaccia, nel corso della sua lunga carriera durata 17 anni da professionista e 6 anni da dilettante.

Guarda anche il video dell’omaggio a Nicola Priore in occasione dello spettacolo inaugurale della stagione 2024/2025 della Milano Wrestling: https://www.youtube.com/watch?v=9C3tea1Kokk