I tesori archeologici sommersi nel mare delle Tremiti

ISOLE TREMITI. «I tesori archeologici sommersi nei mari delle Aree marine protette. Ci sono anche le Isole Tremiti, parte integrante del progetto Turismo Archeologico Subacqueo targato Scabec».

Di questo parla l'articolo uscito su "La Repubblica", lo rende noto la Riserva Marina delle Isole Tremiti.

"È sbagliato pensare che il “Turismo Archeologico Subacqueo” sia riservato a chi ha pratica di sport subacquei: le bellezze sottomarine si possono ammirare anche in snorkeling, in canoa, con imbarcazioni dotate di fondo trasparente. Le regioni interessate a questo nuovo tipo di turismo, oltre alla Campania, sono molte, il depliant gratuito segnalato qui sotto è diviso in capitoli divisi per regioni con tutti i tesori archeologici presenti nei fondali."

Leggi qui: https://www.repubblica.it/viaggi/offerte/2024/10/29/news/il_fondo_del_nostro_mare_un_immenso_museo_archeologico-423585145/?fbclid=IwY2xjawGSz3NleHRuA2FlbQIxMAABHeq7zyUHjY8bzCTr458a82HQWHSqjgsSVk-QP8gXsqhHiUk2bTDSvEDaUQ_aem_ip1QXfouEhvLfwWuvwh8Ig

Inoltre è l'ultimo week end di attività per il Tremiti Diving Center. In acqua con il Centro Immersioni Cesena.

Galleria fotografica