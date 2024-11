Da ex terminal bus ad asilo nido, Montenero pensa al futuro

MONTENERO DI BISACCIA. Nuova vita per l’ex terminal degli autobus a Montenero di Bisaccia.

Lo rende noto la sindaca, Simona Contucci: «Aggiudicati i lavori per riqualificare l’ex terminal in zona bivio. I tempi e le scadenze sono stati ampiamente rispettati, con i ribassi e l’offerta migliorativa daremo nuova vita nella sua totalità a un edificio in disuso da molti anni a favore di un asilo nido».