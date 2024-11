Scolari in municipio a Portocannone

PORTOCANNONE. «Questa mattina, in Comune, abbiamo ospitato i bambini della classe IV della scuola primaria (Istituto comprensivo John Dewey, ndr).

Per noi, graditissima occasione per ripassare, insieme a loro, i principi fondamentali della nostra democrazia». L'assessore alla Cultura, Valentina Flocco, commenta così l'incontro con gli allievi.

«Grazie infinite alle maestre e ai nostri collaboratori che, come sempre, si prodigano per la nostra collettività e per i nostri bambini, dando sempre il meglio di sé. Piccoli cittadini crescono (bene)».