A Guglionesi "I cioccolatini della ricerca"

GUGLIONESI. Sabato 9 e domenica 10 novembre le volontarie e i volontari AIRC tornano in 2.000 piazze per distribuire i Cioccolatini della Ricerca a fronte di una donazione di 15 euro.

Sono cioccolatini amici della ricerca. A distribuirli migliaia di volontari di Fondazione Airc che, coordinati dai 17 uffici regionali, animeranno i banchetti allestiti per l'appuntamento più dolce del programma dei Giorni della ricerca. Con le donazioni che verranno raccolte per l'occasione si potranno sostenere quasi 6mila ricercatori impegnati a trasformare i risultati di laboratorio in strumenti di prevenzione, diagnosi e cura contro il cancro. Un lavoro che si porta avanti non solo con microscopi, vetrini, reagenti, ampolle, guanti, pipette e occhiali. Anche una colorata confezione di cioccolatini, come quelle che si troveranno sabato in circa 2mila piazze d'Italia, può accelerare gli studi, portando nuove risorse, spiegano da Airc. I cioccolatini della ricerca saranno disponibili per tutto il mese di novembre anche nelle filiali Banco Bpm, partner istituzionale di Airc, e online su Amazon.it.

I cioccolatini della ricerca Airc saranno presenti anche a Guglionesi nella villa comunale di "Castellara" grazie ai volontari di Agng.