"Aspettando il Presepe vivente", l'incontro a Portocannone

PORTOCANNONE. Il comune di Portocannone insieme alla parrocchia santi Pietro e Paolo invitano le associazioni del territorio, i cittadini e i ragazzi a partecipare alla riunione in programma per martedì 12 novembre alle ore18:30 per l'organizzazione del Presepe Vivente.

L'incontro si svolgerà presso la sala consiliare del comune di Portocannone.