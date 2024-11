La scultura di Skanderbeg in dono alla comunità di Ururi

URURI. Un gesto di straordinaria generosità ha segnato un momento speciale per tutta la comunità di Ururi.

Un cittadino di Ururi, mosso da un profondo amore e rispetto per la nostra terra, ha deciso di donare alla collettività una magnifica scultura di Skanderbeg, realizzata dal noto artista Gianni Fano.

"Vogliamo esprimere la nostra più profonda gratitudine a un generoso cittadino di Ururi che, con grande amore per il nostro paese, ha donato una meravigliosa scultura di Skanderbeg, opera dell’artista Gianni Fano. Questa scultura rappresenta non solo un simbolo della nostra identità e delle nostre radici, ma è anche un omaggio al valore e alla storia che ci unisce come comunità. Grazie di cuore per aver condiviso questo splendido capolavoro con tutti noi!" commenta l'amministrazione comunale.