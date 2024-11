Acqua non potabile per uso alimentare a Guardialfiera

GUARDIALFIERA. Acqua non potabile per scopi alimentare a Guardialfiera.

Un campionamento dell'Arpa Molise ha registrato la presenza dei batteri coliformi. Prelievo risultato positivo in piazza Jovine.

L'Asrem ha chiesto al primo cittadino, sulla base dei prelievi del 29 ottobre, il cui esito è stato comunicato dall'Arpam il 6 novembre, di imporre il divieto di utilizzo dell'acqua come bevanda e per la preparazione dei cibi, restando idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali, nonché di provvedere all'adozione di azioni correttivi al fine di ripristinare i requisiti di potabilità dell'acqua destinata al consumo umano.