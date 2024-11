Presepe vivente, lavori in corsi

MONTENERO DI BISACCIA. Presepe 2024: mancano esattamente 3 settimane all'inizio delle festività natalizie, a Montenero di Bisaccia, luogo teatro di uno dei presepi viventi più suggestivi, quello alle "Grotte arenarie", come annuncia via social la sindaca Simona Contucci: «Ripartono i lavori di manutenzione in vista del nostro bellissimo presepe vivente. Grazie ai volontari di Pro loco Frentana e Protezione Civile per il tempo e la dedizione che mettono al servizio della nostra comunità». Poi, il consueto: «Buona domenica a tutti!»

