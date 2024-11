Murales a Portocannone, arriva l'artista Edoardo Ettorre

PORTOCANNONE. Arriva a Portocannone Edoardo Ettorre, artista nazionale di grande talento, noto per i suoi murales e le sue opere che esplorano le dinamiche della società moderna.

Durante la sua visita, Ettorre si dedicherà al rifacimento dei murales locali, portando la sua particolare visione artistica che unisce pittura, installazione e street art.

La sua presenza a Portocannone arricchirà ulteriormente la scena artistica locale, offrendo ai residenti e ai visitatori l’opportunità di assistere alla creazione di nuove opere che dialogano con lo spazio urbano.

Ettorre ha esposto in numerosi eventi internazionali, come quelli a Zurigo e Madrid, e ha partecipato a progetti prestigiosi, tra cui il concorso internazionale “Back to Human Contact” organizzato da ECSA Group​.

Emozionata l'assessore Valentina Flocco che sul suo profilo Facebook ha scritto "Ci prepariamo ad accogliere l’artista Edoardo Ettorre a Portocannone! #muralesportocannone are coming".

Inoltre, l'assessore Flocco mercoledì partirà per l’Albania per la festa della bandiera in rappresentanza del comune.