Il restauro della Natività

GUGLIONESI. Guglionesi si prepara a vivere un fine settimana ricco di spiritualità, arte e cultura, in occasione della solennità dell’Immacolata. La parrocchia di Santa Maria Maggiore, insieme alla confraternita di Sant’Antonio di Padova, ha organizzato due eventi di grande rilievo che si svolgeranno presso la chiesa di Sant’Antonio di Padova.

Sabato 7 dicembre, alle ore 18:00, la celebrazione della Santa Messa sarà presieduta da sua eccellenza monsignor Gianfranco De Luca. A seguire, un momento speciale dedicato all’arte e alla conservazione del patrimonio: "Il racconto del recupero di un affresco". Durante questo evento, verrà presentato il restauro dell’affresco cinquecentesco raffigurante la Natività, realizzato sotto l’Alta Sorveglianza del MiC Molise. I restauratori Lucrezia Lalli e Michele Massone illustreranno il lavoro svolto, un’opera che restituisce alla comunità un pezzo importante della sua storia artistica e spirituale. Saranno presenti anche il parroco don Stefano Chimisso e il priore della confraternita Antonio Scardocchia per i saluti istituzionali.

Domenica 8 dicembre, alle ore 19:00, la musica sarà protagonista con un concerto dedicato all’Immacolata. Sul palco si esibiranno I Solisti Salernitani, con Anna Corvino (soprano), Luigi De Nardo (oboe) e Gaetano Tortora (pianoforte). Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla bellezza delle note in una cornice suggestiva come quella della Chiesa di Sant’Antonio.

Questi due appuntamenti rappresentano un’occasione per unire fede, arte e cultura, celebrando le radici e il patrimonio della comunità di Guglionesi. Tutti sono invitati a partecipare per vivere insieme questi momenti di riflessione e bellezza.