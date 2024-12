La raccolta foto per celebrare il Carnevale di Larino

LARINO. Dal gruppo Facebook del Carnevale di Larino.

"All'attenzione dei larinesi e carnevalari di ogni dove!

Siete invitati a contribuire alla raccolta di foto per celebrare la 50ª edizione del Carnevale più pazzo che ci sia! Manda gli scatti dei carri in sfilata di qualsiasi edizione del Carnevale di Larino dal 1955 al 2018, via mail ad almanaccolarinella@gmail.com, entro il 31 marzo 2025.

Facoltativo, ma molto gradito:

Nome del mittente e del fotografo.

Nome e anno del carro.

Gruppo costruttore e piazzamento.

Per o info scrivi a Laura su WhatsApp 347 090 4545 (no chiamate, meme o gattini).

Contribuisci alla pazza storia del Carnevale di Larino: 50 anni di carri, maschere e risate".