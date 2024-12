Feel the Joy Gospel Choir in concerto a Larino

LARINO. "Iniziamo a calarci nell'atmosfera natalizia! Domenica 8 dicembre, alle 19, in Sala Freda, non perdete l'appuntamento col grande gospel del Feel the Joy Gospel Choir! Si tratta del primo di una lunga serie di eventi e iniziative che allieteranno il Natale larinese. Non mancate!".