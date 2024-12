Tradizione e creatività all'uncinetto

GUGLIONESI. Un albero di Natale realizzato all'uncinetto, una decorazione artigianale davvero unica e suggestiva. Con i suoi motivi colorati e dettagli floreali, questo albero aggiunge un tocco di creatività e calore al paese vecchio di Guglionesi.

L'albero si trova sotto ai portici di Guglionesi, dove ha sede l'Anteas locale.

Oltre ad essere un ornamento festivo, un'opera così racconta una storia di comunità e tradizione, mettendo in evidenza l'importanza del lavoro collettivo e del patrimonio locale.

"Un grande applauso alle signore dell'Anteas di Guglionesi per questa meravigliosa creazione all'uncinetto! Ogni punto, ogni fiore e ogni dettaglio raccontano una storia di passione, dedizione e amore per le tradizioni. Questo albero non è solo una decorazione, ma un simbolo di creatività e comunità che riscalda il cuore e illumina le nostre feste.

Grazie per averci regalato questa bellezza fatta a mano: ci ricorda quanto sia prezioso il valore del lavoro condiviso".