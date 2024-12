Differenziata a Larino: controlli severi e sanzioni in arrivo

LARINO. Il comune di Larino ha diramato un avviso alla cittadinanza in merito alla corretta esposizione dei rifiuti domestici, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte della ditta incaricata della raccolta. L'Amministrazione comunale ricorda che per garantire un servizio efficace e sostenibile, è fondamentale rispettare le regole della raccolta differenziata, evitando di mescolare i rifiuti con quelli indifferenziati.

A tal fine, gli incaricati del servizio intensificheranno i controlli sul territorio. In caso di non conformità, sarà possibile l'apposizione di bollini rossi sui sacchi errati, con la prospettiva di applicare sanzioni in caso di comportamenti ripetuti e irregolari.

Il comune invita i cittadini a prestare maggiore attenzione nella separazione dei rifiuti, contribuendo così a un servizio più efficiente e a un ambiente più pulito.

L'avviso: "Si informa la popolazione che sono giunte in Comune da parte della ditta incaricata diverse segnalazioni inerenti le modalità di esposizione dei rifiuti domestici. Si ricorda che per consentire un servizio efficiente ed efficace è necessario rispettare le regole della differenziata e non mischiare i rifiuti nel sacco dell’indifferenziata. Gli incaricati al servizio effettueranno maggiori controlli e procederanno se del caso ad apporre i bollini rossi e di fronte a ripetuti comportamenti sbagliati ad elevare le previste sanzioni".