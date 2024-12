A Guglionesi la raccolta alimentare per gli amici a 4 zampe

GUGLIONESI. Gli animali randagi vivono ogni giorno difficoltà che spesso passano inosservate. L'associazione guglionesana "Zampe nel cuore" scende in prima linea per regalare loro una speranza.

Giovedì 19 dicembre, dalle ore 9, i volontari si troveranno davanti al supermercato "Pam" di Guglionesi con la raccolta alimentare per gli amici a 4 zampe.

«Aiutateci, anche se non c'è più un rifugio dove ospitiamo i randagi, gestiamo ancora tantissimi cani e colonie in difficoltà. Partecipate donando una scatoletta o un sacchetto di crocchette, farete felice un cane o un gatto che non ha nulla. Gli alimenti raccolti verranno utilizzati per il sostentamento degli al animali senza famiglia, che purtroppo sono ancora numerosi nel nostro territorio. Un grazie in anticipo a tutti quelli che vorranno compiere quest' atto di generosità e amore nei confronti di questi nostri piccoli amici. Vi aspettiamo».