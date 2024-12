Portocannone si veste a festa con la "Casa di Babbo Natale"

PORTOCANNONE. Un evento magico attende la comunità di Portocannone: sabato 21 dicembre, Piazza Skanderbeg si trasformerà in un luogo di festa con l’arrivo della Casa di Babbo Natale e dei mercatini natalizi. Un appuntamento pensato per celebrare la magia delle festività e offrire momenti di gioia e spensieratezza per le famiglie e, in particolare, per i più piccoli.

Organizzata dalla Pro Loco Skanderbeg in collaborazione con il Comune di Portocannone, la giornata prenderà il via alle ore 16:15 con uno spettacolo gratuito dei Saltimbanchi, un intrattenimento che promette meraviglia con acrobazie, giocoleria e comicità grazie all’abilità di Bistecca e Cirillino, due artisti che sapranno coinvolgere grandi e piccini.

A seguire, alle 17:30, sarà il momento più atteso: l’apertura della Casa di Babbo Natale, un luogo dove i bambini potranno consegnare di persona la propria letterina e vivere un’esperienza unica a contatto con l’amato Santa Claus, immersi in un’atmosfera calorosa e festosa.

Ad arricchire la giornata ci saranno anche stand enogastronomici e artigianali, che offriranno prodotti tipici e idee regalo, contribuendo a rendere l'evento un’occasione perfetta per vivere la convivialità e lo spirito natalizio.