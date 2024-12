"Lo Schiaccianoci": prenotazioni libere al via

LARINO. Da questa mattina sono aperte le prenotazioni online per "Lo Schiaccianoci", l'opera di Tchaikovsky che sarà messa in scena dalla Don Luigi M.Aster Band in collaborazione con Termoli Danza venerdì 27 dicembre, ore 21, presso il Teatro Risorgimento.

L'ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Seguite le istruzioni a questo link.