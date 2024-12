Albero pericolante, perimetrato il parco giochi a Montenero

MONTENERO DI BISACCIA. Visto il perdurare delle condizioni meteo avverse e del forte vento che non accenna a diminuire, si consiglia a scopo precauzionale di non sostare e non percorrere le aree interne e quelle a ridosso della villa comunale e del parco giochi “Il magico mondo di Tecla”, in zona Belvedere (Piazza della Libertà).

A seguito di una ricognizione effettuata all’interno delle aree della villa comunale, è stato rilevato un albero pericolante.

Per questa ragione sono già stati allertati i Vigili del Fuoco ed è stata perimetrata l’area di accesso al parco giochi “Il magico mondo di Tecla”, in zona Belvedere (Piazza della Libertà).