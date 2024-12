Maltempo a Montenero: disagi per le strade

MONTENERO DI BISACCIA. Visto il perdurare delle condizioni meteo avverse e del forte vento che non accenna a diminuire, si consiglia a scopo precauzionale di non sostare e non percorrere le aree interne e quelle a ridosso della villa comunale e del parco giochi “Il magico mondo di Tecla”, in zona Belvedere (Piazza della Libertà).