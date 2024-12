Tremitesi isolati, la Santa Lucia non salpa per Termoli

TERMOLI. Anche oggi la situazione critica per gli abitanti di Tremiti si aggrava, la nave Santa Lucia, che collega l'arcipelago alla terraferma, ha lasciato per l'ennesimo giorno le Tremiti isolate. Sono ormai sei giorni consecutivi che il servizio di traghetto è sospeso, mettendo in difficoltà la comunità locale.

"Il caso più drammatico riguarda la difficoltà di raggiungere Termoli per partecipare ai funerali di Mirko", ci fanno sapere alcuni lettori.

Da venerdì 20 dicembre ad oggi, la Santa Lucia ha effettuato una sola corsa, lasciando il resto delle giornate senza collegamenti.