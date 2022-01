Il ruolo della cannabis nella meditazione

E’ importante riuscire a ritagliarsi un po’ di tempo per sé e per riflettere sulle cose della vita che ci accadono, su quelle che verranno e sul modo in cui affrontiamo gli eventi. Molte persone si ritirano in meditazione per andare alla ricerca dell'equilibrio che troppo spesso viene messo a rischio dagli stress cui siamo sottoposti nella quotidianità. Chi pratica regolarmente la meditazione sa bene che questi momenti di quiete consentono di ricevere una sicura iniezione di calma, consentendo di scollegare la mente dalle preoccupazioni che possono così essere analizzate con un importante distacco. C’è pure chi ama rimanere assorto in contemplazione dopo aver consumato cannabis, in modo tale da liberare più velocemente la mente ed esplorare angoli anche remoti di essa.

Quali varietà di cannabis possono favorire la meditazione

L’importante è optare sempre per le migliori qualità di cannabis per meditare, come ad esempio la Larry Bird Kush, che offre sensazioni sia stimolanti che avvolgenti e rilassanti. La sensazione di euforia offerta dalla cannabis può contribuire a predisporre la mente al relax e a ridurre le tensioni. Altre varietà adatte alla meditazione sono la White Widow, che assicura un buon high mentale e stimola la connessione della mente con l’universo, così come anche la Royal Cookies (meno adatta ai principianti), che oltre alla sensazione di euforia dona un senso di totale relax al corpo. Bisogna scegliere con attenzione varietà e intensità, assaggiare e valutare gli effetti prima di associare la varietà di cannabis al momento della meditazione. Meglio evitare di fumare durante il raccoglimento: in questa fase è sempre bene non compiere alcuna azione in modo tale da mantenere centrato il focus.

Le sensazioni di calma che la cannabis può agevolare

Per molte persone in cerca di equilibrio e in fuga da stress o preoccupazioni, il pensiero di restare semplicemente in silenzio e con le gambe incrociate senza fare sostanzialmente nulla può sembrare una prospettiva noiosa. Ecco perché sempre più spesso si inserisce un elemento ‘terzo’ come la marijuana: è opinione comune che essa sia in grado di rendere ancora più piena l’esperienza.

Abbiamo capito come la meditazione possa giovare al nostro generale stato di benessere, soprattutto se uniamo il consumo di marijuana e quali sono le migliori varietà. L’erba aiuta a espandere la mente e questo vale sia per i principianti, che potranno ottenere grazie alla pratica un giusto stato d’animo, che per gli esperti che avranno l’occasione di elevare il percorso meditativo a un livello ancora più alto. Naturalmente, è fondamentale essere consapevoli dei propri limiti quando si assume questa sostanza.

Alla ricerca del tempo libero (e dell’equilibrio) perduto

Al giorno d'oggi è difficile avere del tempo libero da dedicare alla ricerca di sé: molto spesso quando ne troviamo qualche improvviso ritaglio siamo tentati di riempirlo ascoltando la musica con gli occhi chiusi oppure restando in silenzio. La meditazione può aiutare a prendere sonno più velocemente, favorendo il sonno buono e il corretto andamento del ciclo circadiano. Praticare l’introspezione può anche aiutare a individuare e combattere le cause della fame nervosa.

Le origini della meditazione vanno indietro nel tempo di 5mila anni e sono da ricercare in India: esistono antiche raffigurazioni di persone con le gambe incrociate, gli occhi quasi chiusi e l’espressione assorta. L’obiettivo è da sempre quello di raggiungere uno stato di serenità, pace e salute. Meditare rappresenta uno scudo alla depressione, consente di alleviare gli stati d’ansia e protegge da paure e stress. Soprattutto questa pratica, grazie anche all’assunzione di cannabis, può indurre uno stato di maggiore consapevolezza di sé e sembra in grado di supportare il sistema immunitario.