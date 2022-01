Cos’è e come ottenere la PEC

Attivare un servizio PEC oggi ha molteplici vantaggi sotto diversi punti di vista. Non solo per le aziende e i liberi professionisti, per cui vige l’obbligo di utilizzare la PEC, ma anche per i liberi cittadini, i quali possono svolgere numerose azioni quotidiane con maggiore praticità e sicurezza.

In questo articolo viene spiegato come ottenere la PEC in modo semplice e veloce, a cosa serve e quando utilizzarla.

Cos’è e a cosa serve la PEC

La PEC, posta elettronica certificata, è un servizio apparentemente molto simile alla normale posta elettronica, ma con degli ottimi vantaggi a livello di praticità e, soprattutto, di sicurezza.

Il cliente, infatti, non noterà sostanziali differenze tra PEC ed e-mail, in quanto il lavoro di certificazioni a garanzia della sicurezza offerta dal servizio viene svolto completamente dai gestori.

I provider (sia del mittente che del ricevente), infatti, si impegnano dopo l’invio di ogni PEC, a fornire una ricevuta firmata di avvenuto invio e avvenuta ricezione del messaggio contenenti i dati specifici sulla data e sull’ora dell’invio e la certificazione che il messaggio non sia stato manomesso.

Tale servizio nasce in principio come sostituto della classica raccomandata con ricevuta di ritorno (raccomandata A/R) ma, in poco tempo, il suo utilizzo si estende a moltissime altre azioni giornaliere.

Prima di capire come ottenere la PEC, è importante analizzare in quali casi questo servizio può essere davvero utile.

Quando utilizzare la PEC

La PEC si usa come la posta elettronica e, per questo, è molto semplice ed economica. A differenza di quest’ultima però, il servizio PEC ha un valore legale grazie al quale gli utenti possono mettersi in contatto con Enti Pubblici di vario genere rispettando tutti i termini della legge.

A seguire, alcuni dei casi più comuni nei quali fruire al cento per cento dei benefici della PEC.

Per inviare documenti a Enti Pubblici e Pubbliche Amministrazioni

Per convocare consigli e/o assemblee

Per lo scambio di documenti di vario genere tra aziende

Per certificare l’avvenuto invio degli stipendi dei dipendenti

Per lo scambio di documenti legati alle gare d’appalto

Per garantire la trasmissione di comunicazioni all’interno di aziende con più di una sede operativa

E, in linea generale, per tutte quelle comunicazioni elettroniche che richiedono a seguito una ricevuta dell’avvenuto invio e dell’avvenuta consegna.

Come ottenere la PEC online

Appurati gli effettivi vantaggi che comporta attivare un servizio del genere, è arrivato il momento di capire come ottenere la PEC in pochi passaggi semplici e veloci.

Per ottenere la PEC è necessario prima di tutto scegliere tra i vari provider presenti nel mercato, quello che offre il miglior servizio a seconda delle proprie esigenze e necessità. Una volta scelto il proprio gestore, quindi, bisognerà semplicemente effettuare la registrazione online inserendo i propri dati personali ed inviando la documentazione necessaria (generalmente un documento di identità).

Confermati i dati verrà richiesto, in qualsiasi caso, il pagamento del canone annuale - che generalmente per i privati supera di poco i 10 euro - e sarà possibile da subito iniziare ad utilizzare la PEC.