Regali aziendali: i più apprezzati da clienti e dipendenti

Quando si tratta di scegliere i regali aziendali da destinare ai clienti e ai dipendenti non è mai semplice trovare il dono perfetto, che consenta di fare bella figura e sia al tempo stesso apprezzato da chi lo riceve. Quel che è certo è che si dovrebbero sempre differenziare i regali aziendali, scegliendone di diversi anche in base allo status del dipendente o all’importanza del proprio cliente. Non ci si può permettere di donare un qualcosa di poco valore al dirigente di un’azienda partner, perché in tal caso il regalo rappresenta un vero e proprio simbolo di prestigio. A coloro che lavorano all’interno della propria attività invece si dovrebbe rivolgere un’attenzione differente, cercando di assecondare le loro preferenze.

Vediamo allora insieme quali sono state le tipologie di regali per dipendenti e clienti più apprezzate negli ultimi anni.

# Oggetti e soprammobili preziosi di valore per clienti e dipendenti importanti

Regalati in modo particolare ai dipendenti che occupano una posizione di rilievo o ai partner molto importanti, gli oggetti preziosi sono una vera e propria garanzia. Permettono infatti di fare bella figura, in quanto dal grande valore economico. Non parliamo naturalmente di gioielli da indossare, ma piuttosto di soprammobili di pregio, prodotti da laboratori orafi artigianali e dunque frutto di lavorazioni elaborate, utilizzando materiali importanti come l’oro e l’argento. Questi sono senza dubbio tra i regali intramontabili per clienti e dipendenti: consentono di andare sul sicuro, certi di non sbagliare mai e di fare sempre una bellissima figura.

# Penne di pregio

Sempre sulla falsariga dei soprammobili, anche le penne di pregio rappresentano ancora oggi un regalo per dipendenti e soprattutto per clienti con il quale è difficile sbagliare. Certo, non ci si può limitare a donare una penna qualsiasi: occorre sceglierne una di grande valore, con inserti in oro o comunque preziosi. Parliamo comunque di uno dei classici oggetti che gli uomini d’affari usano spesso e dunque non rischiano di rimanere inutilizzati.

# Buoni spesa per tutti i dipendenti

Un’idea regalo aziendale per tutti i dipendenti, che li renda felici e che permetta anche all’azienda di ottimizzare le risorse, senza inutili sprechi? A quanto pare i buoni spesa rimangono in cima alla lista dei regali più graditi dai dipendenti che non occupino una posizione di particolare rilievo. Permettono infatti di avere un budget a disposizione da spendere come si desidera e in tantissimi lo apprezzano molto più di qualsiasi altro regalo. Naturalmente, in questo caso parliamo di regali che possiamo considerare alla stregua di benefits e che non hanno nulla a che vedere con i doni che abbiamo visto essere perfetti per clienti e dipendenti importanti.

# Il cesto di prodotti per Natale

Un ultimo regalo aziendale che sia clienti che dipendenti apprezzano molto, ma indicato solo nel periodo natalizio, è il classico cesto di prodotti enogastronomici. Anche in tal caso, si tratta di un dono adatto ai clienti importanti ma non di particolare rilievo: per questi ultimi l’opzione migliore rimane il soprammobile di pregio, elegante e dal valore notevolmente più alto.