Tecnologia: come distinguere le diverse categorie di gamers oggi

Addentrandoci nel discorso che riguarda la critica videoludica possiamo distinguere tra i gamers alcune macro categorie fondamentali. La prima categoria di giocatore occasionale che possiamo individuare è quella del cosiddetto casual gamer puro. Questo giocatore fruisce i videogiochi che sono creati appositamente per la sua categoria: si tratta di titoli che sono reperibili tramite piattaforme ad alta accessibilità, come gli smartphone e i tablet di ultima generazione. Parliamo di dispositivi di utilizzo comune, con interfacce semplici da utilizzare come il touch screen.

La radicale differenza rispetto ad altri tipi di giocatori è nel fatto che il casual gamer non possiede una piattaforma pensata appositamente per il gioco. Quindi il giocatore che invece possiede una console, in genere non viene considerato per convenzione come un casual, dato che le console prevedono oltre a una spesa più importante, l’acquisto di giochi originali che possano girare sullo specifico circuito. Vediamo quindi come per casuale gamer si intende quel tipo di utente che utilizza il dispositivo durante i buchi di tempo, mentre lavora, studia o fa altre attività specifiche e di routine.

Naturalmente ci sono anche giocatori casual che hanno acquistato una console, come ad esempio la Wii o la Nintendo DS. I titoli di riferimento per questa categoria sono i puzzle games, pensati per il pubblico meno esperto di giocatori. Come per altri settori di intrattenimento il casual gamer non legge stampa specializzata, i suoi gusti sono guidati dal marketplace, oppure reclamizzati attraverso media di tipo differente, come la tv, radio e web.

La seconda categoria di giocatore: il midcore gamer

La categoria del midcore si pone in una linea mediana ambigua tra il casual e l’hardcore gamers. Questo significa che le sue caratteristiche saranno ibride e assumeranno a livello analitico, talvolta delle proprietà dell’hardcore gamers, talvolta invece quella del fruitore occasionale e quindi casual. Questo vuol dire che per tanti versi il midcore ha una visione e una consapevolezza dell’industria videoludica maggiore rispetto al casual e non per forza meno critica o esperta rispetto agli hardcore gamers.

Diciamo che come per altri campi, come il cinema, la musica, i fumetti o la narrativa popolare, un midcore gamer non spreca tutto il tempo libero solo per il gioco, ma si informa, ne parla spesso tra gli altri appassionati e si tiene al passo coi tempi, seguendo qualche blog, piattaforme di Twicht.tv o altri canali più specifici rispetto al web e alla pubblicità in tv. Tuttavia dato che sono utenti che dedicano una parte del loro tempo, non si addentrano troppo fino a formare un pensiero critico nei confronti di un videogioco, né tantomeno arrivano a riconoscere il valore artistico e la sua portata culturale.

Sono utenti che seguono le mode del momento, hanno dei punti di riferimento e non vanno più di tanto per il sottile, come avviene invece per tutti gli utenti di categoria hardcore gamers. Di conseguenza acquistano i giochi in base alla loro risonanza mediatica, concentrandosi più sulle feature e sulle opportunità di gameplay, che non sugli aspetti più propriamente contenutistici.

Troviamo infine la terza categoria che è quella degli hardcore gamers, che a sua volta si divide in social gamer, professionista, intrattenitore e completista. Attualmente quelli che vanno più per la maggiore sono per forza di cose i social gamer e gli intrattenitori. I gamer intrattenitori sono quegli utenti PRO che possiedono un loro canale e un bacino di utenti dove svelano trucchi, segreti e modi di giocare. Come abbiamo visto quindi nel contesto dei videogiocatori ci sono delle gerarchie fondamentali che ci possono aiutare a districarci in un settore così in voga tra i giovani e non.