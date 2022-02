Cannabis legale e CBD: le risposte alle domande più frequenti

Nonostante siano ormai diversi anni che nel nostro Paese la cannabis legale ed il CBD siano venduti e commercializzati ma anche ampiamente utilizzati, sono ancora parecchie le domande che alcuni si pongono sul cannabidiolo e sulla marijuana light. Purtroppo c'è ancora una certa confusione su questi prodotti, che vengono ancora erroneamente confusi con la droga illegale e per questo evitati. Poiché il CBD è un principio attivo ricco di effetti benefici e terapeutici, vale la pena diffondere una maggiore informazione sul suo conto ed è quello che cercheremo di fare oggi. Vediamo allora insieme quali sono le risposte alle domande più comuni sul CBD.

# Cos'è il CBD e perché è diverso dal THC?

Il CBD (cannabidiolo) è una sostanza che viene estratta dalle piante di cannabis light e non deve assolutamente essere confusa con il THC. Questo è infatti un altro principio attivo, che troviamo in grandi quantità solo nella cannabis naturale ma non in quella legale, che viene selezionata e coltivata appositamente per essere commercializzata. Nei cannabis shop oggi è possibile acquistare nel pieno della legalità sia l'olio di CBD che altri prodotti, come le infiorescenze di marijuana light, contenenti questo principio attivo e solo in minima parte qualche traccia di THC, talmente ridotta da non risultare rilevante.

# Il CBD ha un effetto psicotropo?

Il cannabidiolo vanta moltissime proprietà benefiche per l'organismo, ma non ha alcun effetto psicotropo. È proprio per tale motivo che in Italia il CBD è legale, mentre le infiorescenze ed i prodotti contenenti THC sopra alla soglia massima consentita dello 0,6 sono illegali.

# Quali sono le proprietà benefiche del CBD? Quando assumerlo?

Le proprietà benefiche del CBD sono davvero moltissime ed è per tale ragione che questo principio attivo è sempre più al centro degli studi scientifici. Si rivela utile per chi soffre di crisi epilettiche, per contrastare il senso di nausea, per favorire il rilassamento ed il sonno, per superare l'ansia e lo stress, per trovare sollievo da alcuni dolori cronici e via dicendo. Non solo: il CBD è in grado anche di migliorare l'umore e contrastare i radicali liberi, favorendo la memoria e rallentando la progressione di alcune malattie neurodegenerative come l'Alzheimer.

# Come è meglio assumere il CBD?

Il cannabidiolo può essere assunto in vari modi a secondo della tipologia di prodotto che si acquista e dei propri gusti. Se si opta per l'olio di CBD, basta mettere alcune gocce sotto la lingua per ottenere un effetto rapido, mentre se si preferisce acquistare un'infiorescenza di marijuana legale si può fumare normalmente oppure vaporizzare, per evitare gli effetti nocivi della combustione. Quest'ultimo è forse il metodo migliore per chi vuole sentire il sapore della cannabis e ottenere un effetto il più rapido possibile.

# Quali sono controindicazioni ed effetti collaterali del CBD?

Il cannabidiolo è privo di controindicazioni e di effetti collaterali: non rischia nemmeno di provocare assuenfazione o dipendenza. Rimane comunque importante non eccedere con i dosaggi e consultare il proprio medico qualora si assumessero farmaci specifici per evitare il rischio di interazioni, seppur molto raro.