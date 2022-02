Dalle scrivanie operative alle scaffalature personalizzate, acquista online su Castellani Shop

Che si tratti delle esigenze espresse da aziende, magazzini, uffici, industrie o negozi, Castellani Shop è in grado di rispondere ad ogni richiesta, con la sua proposta di soluzioni d'arredo completamente realizzate in Italia. Grazie al rapporto diretto con il produttore, il cliente può approfittare di prezzi vantaggiosi e sconti outlet, nonché di servizi esclusivi come la progettazione degli ambienti. Le spedizioni sono gratuite per ordini di oltre 500 euro (+ IVA) e le transazioni sullo store avvengono in totale sicurezza.

Grazie ad un’interfaccia di navigazione semplice ed intuitiva, l’utente può trovare agevolmente il prodotto che più si adatta alle proprie necessità. E tra gli scaffali digitali si incontrano, ad esempio, vetrine espositive, banco da lavoro, scaffalature metalliche, sgabelli regolabili, scrivanie direzionali e molto altro ancora.

L’iter di produzione degli arredi avviene interamente in Italia ed è certificato dal MUN (Marchio Unico Nazionale). Inoltre, rispetta i regolamenti vigenti in materia di qualità e sicurezza. Per trovare le offerte più competitive basta un tap sulla sezione “Outlet”. Grazie al pratico configuratore presente sul portale, poi, il cliente ha l’opportunità di personalizzare i mobili desiderati, in particolare le scaffalature da negozio e da magazzino.

Castellani .it Srl, azienda alla base dell’e-commerce, propone un servizio di progettazione di ogni ambiente lavorativo e allestimenti completi per negozi. Gli esperti dell’Ufficio Tecnico sono sempre pronti a rispondere ad ogni richiesta e realizzano disegni e rendering in 3D.

Lo store mette a disposizione un customer care competente e professionale, raggiungibile tramite la pratica chat online, il form, l’indirizzo e-mail e il numero telefonico. Quanto alle spedizioni, sono gratuite per ordini di oltre 500 euro (+ IVA).

In oltre sessant’anni di attività, Castellani Shop ha ricevuto numerosi attestati. Figura nella classifica “Le Stelle dell’E-commerce 2020-21 e 2021-22”, stilata da Corriere della Sera e Statista. Non solo, è presente tra le 750 eccellenze del commercio elettronico italiano 2021/22 secondo ITQF (Istituto Tedesco di Qualità e Finanza).

Completano l’esperienza d’acquisto modalità di pagamento all’insegna della totale sicurezza: carta di credito, PayPal o bonifico bancario.