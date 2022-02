Allevare un cucciolo di gatto: consigli e suggerimenti

Chi ha adottato da poco un gattino dovrebbe conoscere tutti gli accorgimenti da mettere in pratica per garantire il suo benessere e consentirgli di rimanere in condizioni di salute ottimali. Vale la pena di sapere, per esempio, che il micio non dovrebbe essere portato a casa prima che abbia raggiunto i due o tre mesi di vita, poiché si tratterebbe di un periodo in cui dovrebbe rimanere con la madre. La presenza della mamma nelle prime settimane di vita è molto importante non solo dal punto di vista dell’alimentazione, ma anche ai fini dello sviluppo del sistema immunitario, che all’alimentazione è correlato: come noto, infatti, il latte materno è ricco di anticorpi preziosi.

Perché il gattino dovrebbe rimanere con la madre

Ma un micio nei primi due mesi di vita non dovrebbe essere staccato dalla propria mamma anche per una questione di comportamento: infatti è questo il periodo nel quale l’animale capisce come dosare la forza dei morsi e dei graffi, impara a pulirsi e apprende in che modo socializzare senza problemi.

In attesa del gatto

In attesa che il micio arrivi a casa, vale la pena di preparare tutto quello che potrebbe essere necessario per lui. Per quel che riguarda il cibo, per esempio, ci devono essere due ciotole, perché una sarà destinata all’acqua e l’altra alle crocchette o agli alimenti umidi, a seconda dei casi. È bene dotarsi, inoltre, di un trasportino, necessario per gli spostamenti a piedi e soprattutto per quelli in macchina (in questo secondo caso è obbligatorio per legge). Da non dimenticare la lettiera, riempita con sabbia igienica; il consiglio è di collocarla a debita distanza dal cibo. Ancora, vale la pena di pensare a tiragraffi e giochi, in modo che il micio non senta la necessità di sfogarsi contro il divano, contro le tende o contro i mobili.

Il giaciglio

Infine, per un gatto che entra in una nuova casa è molto importante avere a disposizione un giaciglio nel quale si possa sentire al riparo: va bene anche una scatola, ma anche una cuccetta o una cesta con delle coperte permettono di far sentire il micio protetto. Minore è l’età del cucciolo e più è importante prestare attenzione alla pulizia, facendo in modo che l’ambiente sia al riparo dal freddo. Nella maggior parte dei casi, nel momento in cui un gatto entra in un ambiente nuovo prova a nascondersi per paura, finendo in luoghi inimmaginabili e difficili da raggiungere. Ecco perché nel primo periodo il micio dovrebbe rimanere in una stanza sola, così che si possa ambientale in maniera progressiva.

La salute di un micio

Schesir gatto è un ottimo marchio per il benessere dei mici con poche settimane di vita, ma oltre all’alimentazione ci sono molti altri aspetti a cui si deve prestare attenzione: i gatti sono curiosi e possono entrare in contatto con oggetti o prodotti che rischiano di metterli in pericolo, come per esempio i cavi elettrici, degli utensili molto affilati o anche semplicemente la candeggina. Le finestre e le porte non devono essere lasciate aperte per non dover fare i conti con una fuga. In generale, il comportamento di un cucciolo di gatto è sempre un indizio del suo stato di salute.

I disturbi dei cuccioli

I parassiti sono nemici del benessere dei gatti più giovani; i cuccioli devono essere sempre sverminati, mentre la tendenza a scuotere di frequente il capo può essere un segnale della presenza di acari all’interno delle orecchie. Ovviamente, una visita dal veterinario è essenziale ogni volta che si adotta un gatto, anche per scongiurare la presenza di una congiuntivite, che è un problema comune nei piccoli: è fondamentale che gli occhi non siano arrossati o gonfi. Qualora il cucciolo starnutisca di frequente, invece, può essere in corso una malattia respiratoria.

