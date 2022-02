Porto Azzurro: cosa fare e cosa vedere durante una vacanza

Porto Azzurro è una delle località più suggestive dell’Isola d’Elba, con una grande varietà di attrazioni per chi ama la natura, la storia e il buon cibo. Situato sul versante orientale dell’isola, il paese trova nella piazza Matteotti il suo fulcro principale. Una piazza che viene considerata la più bella di tutta l’isola, e con pochi eguali a livello nazionale. A partire dalle otto di sera in estate la piazza viene chiusa al traffico, e così pure il resto del centro storico e la zona del lungomare. In questo modo si ha la possibilità di passeggiare in maniera sicura, anche con bambini piccoli al seguito.

Un paese in costante evoluzione

Che sia per una passeggiata romantica o per prendere parte a un evento culturale, la piazza di Porto Azzurro è un punto di riferimento per tutti i turisti. Da qualche anno è stata riammodernata, così come il lungomare: ecco, quindi, che i numerosi ristoranti e negozi che vi si affacciano ora sono incorniciati da piante rampicanti sulle pensiline e dai giochi d’acqua offerti da due fontane di dimensioni importanti.

Dove passeggiare a Porto Azzurro

Ma la piazza non è certa la sola location che merita di essere presa in considerazione per una passeggiata in paese. Molto suggestivo è anche il percorso che porta dal lungomare fino alla spiaggia di Barbarossa: stiamo parlando della Passeggiata Carmignani, che si sviluppa accanto alle mura del Forte San Giacomo, attraverso un sentiero panoramico che si affaccia sulla costa. Il Forte San Giacomo è la fortezza spagnola da cui è nato l’intero paese; un edificio antico, che attualmente ospita un carcere e che, di conseguenza, non può essere visitato. Il bello della Passeggiata Carmignani è che è illuminata anche di notte; si sviluppa per una lunghezza complessiva di 1 chilometro ed è costellata di aree di sosta panoramiche e panchine. Un percorso che può essere affrontato senza problemi anche dalle persone anziane e dai bambini, visto che è quasi tutto in piano: una ventina di minuti di camminata mentre ci si lascia inebriare dagli aromi della macchia mediterranea, mentre ci si regala l’opportunità di ammirare il panorama del frontemare.

Come raggiungere la Passeggiata Carmignani

Volendo percorrere la Passeggiata Carmignani, si può lasciare la macchina al parcheggio di Barbarossa per poi imboccare il sentiero dopo pochi metri. In alternativa si parcheggia dove c’è l’ingresso del Forte, e così si è a metà passeggiata: a questo punto si può decidere se andare in direzione della spiaggia del Barbarossa o se puntare verso il lungomare di Porto Azzurro. Non ci sono parcheggi, infine, al termine del lungomare.

Il Santuario della Madonna di Monserrato

Uno dei punti più spettacolari di Porto Azzurro è il Santuario della Madonna di Monserrato, che è praticamente incastrato in una vallata molto stretta ad appena tre chilometri di distanza dal centro abitato. La sua costruzione risale al 1606 e fu decisa da José Pons, che era stato governatore della piazzaforte per una decina di anni. L’intitolazione alla Madonna di Monserrato intendeva omaggiare il santuario omonimo vicino a Barcellona, in Spagna. Quello toscano è un santuario che accoglie un altare in marmo all’interno, con l’effigie di una Madonna nera che riproduce quella che si trova nella chiesa catalana.

Dove soggiornare a Porto Azzurro

Porto Azzurro è la destinazione ideale per chi è alla ricerca di case vacanze Isola d'Elba: qui si possono trovare numerosi appartamenti in affitto, una soluzione da preferire rispetto alle camere in hotel non solo per i prezzi più bassi, ma anche per la flessibilità di orari di cui si può godere.

Il Trekking Panoramico l’Osservatorio

Infine, in questa rassegna di posti da vedere a Porto Azzurro è bene menzionare il Trekking Panoramico l’Osservatorio, che consiste in un percorso naturalistico, non sempre ben segnalato, che costeggia i monti. Si accede al sentiero lasciando la macchina al termine della località Puntecchio. Dopodiché ci si incammina lungo un percorso che passa accanto alla cava dell’Eurit e giunge sulla vetta, dove c’è l’osservatorio che in passato la Protezione Civile adoperava per avvistare eventuali incendi. Il trekking dura più o meno un paio di ore, e costeggia il crinale del monte, per poi raggiungere il campo sportivo.