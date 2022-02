Criptovalute: cresce l'interesse tra gli investitori, ecco le crypto da tenere d'occhio

Negli ultimi due anni le criptovalute sono diventate l’asset d’investimento più popolare, soprattutto da parte dei nuovi investitori ma anche tra gli operatori istituzionali. Il settore è ricco di opportunità, nonostante si tratti di un ambito caratterizzato da un forte livello di volatilità, un aspetto che richiede attenzione nei confronti della gestione del rischio e del money management.

Tra le crypto da tenere d’occhio c’è senz’altro Solana, in grado di crescere di oltre il 4.300% nell’ultimo anno e proporsi come la principale rivale di Ethereum nel campo degli smart contract, degli NFT e delle soluzioni DeFi. D’altronde anche Ethereum potrebbe essere un protagonista del mercato criptovalutario nel corso del 2022, specialmente nel caso in cui dovesse riuscire a rendere la rete più efficiente e scalabile.

Da monitorare con attenzione è anche Binance Coin, reduce da un aumento del 977% della quotazione durante gli ultimi 12 mesi, una criptovaluta che potrebbe continuare a crescere nel 2022 favorita dall’espansione dell’exchange Binance. Attenzione anche a Ripple, soprattutto qualora dovesse risolvere definitivamente i problemi con la SEC, oltre al crypto token emergente Polkadot pronto a un nuovo rally dopo l’ottimo +69% del 2021.

Come investire nei crypto token: pro e contro di ogni opzione

Come si evince leggendo la guida su come comprare le crypto messa a disposizione da Migliorbrokerforex.net, ogni investitore deve valutare bene quale soluzione scegliere per investire nelle criptovalute. L’acquisto nei portali exchange, ad esempio, comporta commissioni elevate, l’assenza di grafici avanzati, la mancanza dell’opzione di vendita allo scoperto e di altri asset su cui investire, un aspetto quest’ultimo che riduce la capacità di diversificazione e aumenta il rischio.

Investendo nei crypto token con il trading CFD, invece, è possibile usufruire di una maggiore versatilità e accessibilità. Innanzitutto si può investire su vari asset differenti oltre alle monete digitali, dalle azioni alle valute Forex, inoltre vengono applicati costi operativi più bassi e sostenibili. Allo stesso tempo il trading CFD permette di operare anche con lo short selling, con la possibilità di studiare l’andamento dei prezzi degli asset mediante grafici e indicatori professionali.

Ovviamente ogni investitore deve trovare la modalità d’investimento adatta alle proprie esigenze, analizzando ogni opzione con attenzione in base al tipo di investimenti che si vogliono effettuare. Bisogna anche considerare la possibilità di fare pratica con un conto demo, soluzione disponibile soltanto con i broker regolamentati di trading online, uno strumento che aiuta a migliorare le proprie competenze prima di realizzare degli investimenti con dei soldi veri.

A prescindere dall’approccio scelto è importante investire con una società autorizzata e affidabile, selezionando soltanto le migliori piattaforme per investire nei crypto token. Ad esempio, tra gli exchange siti da valutare sono ad esempio Coinbase, Binance e Crypto.com, mentre tra i broker aziende con licenza europea e un’ottima reputazione nel settore sono intermediari come eToro, Capital.com e FP Markets, operatori presso cui trovare condizioni convenienti e un servizio di qualità.

Cosa aspettarsi dal settore criptovalutario nel 2022

Il futuro delle tecnologie criptovalutarie sarà caratterizzato da una serie di trend, circostanze che potrebbero favorire alcuni progetti e penalizzarne altri in base alle dinamiche del settore nei prossimi anni. Prima di tutto sarà importante monitorare lo sviluppo di nuove tecnologie blockchain layer-1, reti che potrebbero sorgere per soddisfare le esigenze di utenti e operatori in ambiti specifici, come i social media o il gaming.

Un aspetto da seguire è la regolamentazione della finanza decentralizzata, un settore che le autorità dovranno necessariamente normare dopo la crescita esponenziale avvenuta negli ultimi anni, un approccio che potrebbe garantire una maggiore fiducia tra gli investitori e gli utilizzatori delle soluzioni DeFi. Altrettanto vale per gli NFT, specialmente nell’ottica di sviluppo del Metaverso in cui stanno investendo tantissime aziende e speculatori in modo considerevole.

Un trend da non sottovalutare è l’aumento di rilevanza delle organizzazioni autonome decentralizzate, anche conosciute con la sigla DAO. In futuro saranno chiamate a una maggiore collaborazione con le aziende convenzionali, per gestire aspetti di vario genere come gli adempimenti legali e contabili, uno scenario che potrebbe accrescere l’importanza di queste entità le quali potrebbero diventare sempre più globali e mature.