Cercare Lavoro: posizioni aperte a Termoli

A Termoli sono attive numerose offerte di lavoro, per persone con e senza esperienze precedenti: per conoscere tutte le proposte a disposizione è sufficiente andare sul sito di Annuncilavoro360, che permette di scoprire in maniera gratuita quali annunci di lavoro sono stati pubblicati sul web. Inoltre, tramite il tasto Crea La Tua Lista ognuno ha l’opportunità di essere aggiornato nel momento in cui nuove offerte vengono pubblicate. In questo periodo, per esempio, la filiale di Termoli di Adecco sta cercando un neolaureato che possa lavorare nell’ufficio Finance. È necessaria la laurea in economica, e la mansione sarà quella di contribuire allo sviluppo di strumenti innovativi destinati al controllo di indicatori industriali.

Preparatori di carrozzeria e impiegati back office

Sempre grazie ad annuncilavoro360.com Termoli sappiamo che la filiale locale di Synergie ha bisogno di un preparatore di carrozzeria; ai candidati è richiesta esperienza, in modo che possano lavorare in autonomia. Gruppo Intesa San Paolo, invece, per la sede di Termoli sta cercando un impiegato back office che andrà a far parte dell’area istruttoria. Viene proposto un contratto stabile di tipo full time, con tanto di formazione per una prospettiva di crescita personale.

Altre proposte da non perdere

Per un’azienda di prestigio che è operativa nel settore dei macchinari industriali, la filiale di Termoli di Synergie ha inaugurato le selezioni per un softwarista programmatore PLC. Coloro che scelgono di candidarsi devono possedere una laurea in ingegneria elettronica, in ingegneria meccanica o in ingegneria informatica; in alternativa, devono comunque essere in grado di programmare PLC, specialmente Siemens, o aver già maturato esperienza in questo tipo di mansione. Sempre Synergie valuta i candidati per la posizione di saldatore a filo continuo: in questo caso fra i requisiti ci sono la conoscenza del disegno meccanico e una precedente esperienza nel settore della saldatura a filo.

Alla scoperta delle posizioni aperte a Termoli

Ma a Termoli e dintorni ci sono anche altre opportunità che possono essere colte al volo da chi è alla ricerca di un nuovo impiego: per esempio, per un’azienda del comparto logistico si ricercano addetti al magazzino carico scarico, ma altre selezioni sono aperte per un aiuto cuoco che abbia già esperienza e per un capo squadra manutenzione destinato a un nuovo polo logistico del settore mechanical altamente autorizzato. Key Partner, invece, propone uno stage nel settore dell’information technology: si tratta di una società leader nel campo Systems Integration che è presente nel nostro Paese non solo a Termoli, ma anche con le sedi di Milano e Roma. L’azienda è nata nel 2010 e conta oltre 160 dipendenti, proponendosi come partner per i più importanti gruppi industriali nazionali del comparto assicurativo e delle telecomunicazioni.

Chi si propone come baby sitter?

Un padre che si è separato da poco cerca una baby sitter a Termoli, e un’altra richiesta per una baby sitter arriva da una coppia che vorrebbe una tata per una bambina di 2 anni. Di tenore completamente diverso è la richiesta di un consulente commerciale che possa lavorare per una società attiva in ambito energetico: vengono prese in considerazione anche le candidature di chi è alla prima esperienza in questo campo, dal momento che si mette a disposizione in maniera gratuita un percorso di formazione di tipo commerciale e tecnico. Ancora, sempre a Termoli c’è bisogno di un manutentore che abbia già maturato esperienza in questo lavoro su impianti chimici, elettrici e meccanici, mentre l’azienda CPM Italy ha bisogno di promoter per la telefonia.

Quali lavori sono disponibili a Termoli

Per un’officina meccanica di precisione, la sezione italiana di Randstad ha aperto le selezioni per un tornitore CNC che sarà impegnato, tra l’altro, nella gestione delle commesse per i clienti aziendali. Un operaio di produzione metalmeccanico, invece, è la richiesta di una storica azienda della zona che si occupa di lavorazioni conto terzi: la risorsa sarà impegnata in controllo qualità, montaggio e assemblaggio. Ancora, la filiale locale di Adecco sta cercando un responsabile di produzione per un’azienda di carpenteria metallica: un requisito essenziale è aver già avuto esperienze in materia di coordinamento e gestione delle risorse. Infine, Manufacturing Gi Group Spa cerca dei montatori meccanici e un material planner buyer.