Anche la Premier League perderà le sponsorizzazioni sulle maglie da gioco?

Sulla falsariga di quanto già avvenuto in Italia con il Decreto Dignità di matrice 5 Stelle, attivo dal 2018, anche il Regno Unito si prepara a bandire le sponsorizzazioni relative ai siti scommesse sulle maglie dei club di Premier League, come parte della revisione del 2005 della legge britannica sul gioco.

Diventa probabile che questi divieti non resteranno circoscritti alle soglie maglie da gioco ma, piuttosto, a tutto il settore calcio (come i banner allo stadio o gli spot pre partita).

Attualmente nove delle squadre di Premier hanno una società di scommesse come sponsor di maglia, con il divieto che potrebbe avere un "impatto potenzialmente significativo" sulle entrate di questi club che, non essendo club di vertice, contano su queste entrate per competere con i 6 giganti del campionato inglese.

Un potenziale divieto di sponsorizzazione delle maglie da gioco è stato in cantiere per qualche tempo, essendo stato indicato come un probabile risultato della revisione del Gambling Act da parte del PM Boris Johnson, oltre ad avere il sostegno del suo gabinetto.

In preparazione alla rottura dei loro legami con le società di scommesse, un certo numero di club della Premier League ha tenuto una riunione a marzo per discutere il futuro dei loro rapporti con l'industria, tra cui Burnley, Crystal Palace, Fulham, Leeds United, Newcastle United, Southampton, West Ham United e Wolverhampton Wanderers.

Il divieto, tuttavia, secondo quanto riferito, è meno probabile che venga attuato nelle leghe inferiori, dato il significativo impatto finanziario che avrebbe sui club della Championship, ad esempio.

I commenti degli esperti

Una fonte vicina al revisore ha aggiunto: "Siamo abbastanza sicuri che ci sarà la fine della pubblicità sulle maglie. Tutti si aspettano questo. I cittadini vogliono di più, ma molti politici sono preoccupati per le leghe inferiori”.

Le revisioni del Gambling Act, iniziate nel dicembre 2020, sugli "impatti sociali ed economici del gioco d'azzardo", ha raccomandato 66 aree critiche che richiedono un'azione "urgente" da parte del governo.

Commentando il recente sviluppo, Imogen Moss, un esperto dell'industria del gioco d'azzardo e della regolamentazione, ha osservato che la fine delle sponsorizzazioni delle magliette potrebbe essere solo la prima di una serie di riforme, che potrebbero portare al divieto assoluto anche in altri paesi europei, come la Spagna, di qualsiasi forma di relazione commerciale interna tra calcio e scommesse.

Per Moss, il divieto per gli sponsor delle scommesse sportive potrebbe avere una "conseguenza non voluta", dato che i club cercheranno partner alternativi per sostituire la fonte di entrate che l'industria del gioco forniva e "puntellare le finanze colpite dalla pandemia".

Due possibili alternative, ha sostenuto, sono il trading finanziario e le criptovalute, due settori molto più pericolosi per le persone fragili e senza conoscenze economico

"Questi prodotti possono portare livelli di rischio simili al gioco d'azzardo, in particolare per un nuovo pubblico e in alcuni casi non sono così ben regolati come il gioco d'azzardo", ha continuato Moss. "Come tale, spero che la loro attività di marketing subisca simili livelli di controllo e regolamentazione in futuro".

Ma questi divieti funzionano davvero?

Analizzando il trend degli ultimi anni in Italia, la risposta è dubbia: gli appassionati di calcio sanno già perfettamente dove scommettere e, soprattutto in ambito politico, non sono state prese contromisure serie per il contrasto della ludopatia.

Basta analizzare i fatturati dei principali delle principali aziende di gambling per capire che sono in continuo aumento e che, pubblicità o meno, sempre più giocatori decidono di giocare sui portali ADM.

Non sarebbe quindi meglio affrontare il problema alla radice, con misure volte al sostegno psicologico nelle categorie più a rischio ed un serio tavolo di confronto con club ed aziende?