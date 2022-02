Perché mettere in sicurezza la tua connessione è diventato ancora più critico nel 2022?

Una vera e propria esplosione, quella di internet. Un enorme mondo che viene attraversato da autostrade informatiche che annullano i confini e le ore, creando un universo digitale che non dorme mai. E purtroppo, questo riguarda anche i cyber criminali.

Forbes ci racconta che cosa riescono a fare gli hacker. E la loro attività causa danni calcolati per oltre 6,000 miliardi di dollari all'anno a livello mondiale - e purtroppo, lo fanno anche sulla pelle degli utenti ignari che si collegano a internet senza protezione adeguata.

Il rischio viaggia sul wireless

Uno dei problemi più grandi è rappresentato dalla tecnologia wireless, dove la guardia degli utenti si abbassa ancora di più, lasciando l'ingresso libero ai malintenzionati. Ecco perché, per proteggere la tua connessione, bisogna fare qualcosa. E questo qualcosa si chiama VPN.

Questa sigla, che significa Rete Privata Virtuale, è un sistema che comprende hardware e software e che protegge la tua navigazione, rendendoti invisibile e irrintracciabile, nonché criptando i dati che invii e ricevi.

Sembra tutto molto complicato, ma invece è semplicissimo. Ormai, le VPN sono facili da installare e configurare: basta una app sul telefono o un piccolo programma sul computer: una volta installata, è sufficiente attivare il software e scegliere un paese da cui ci si vuole collegare: al resto ci pensa la VPN.

Come funzionano le VPN

In pratica, una VPN "inganna" l'internet provider - e chiunque altro posso ricevere informazioni sulla tua connessione - fornendogli dei dati diversi da quelli reali. Per esempio, fa rimbalzare il tuo IP in un altro paese del mondo, così il provider pensa che tu ti stia collegando da lì. E questo permette - effettivamente - di sparire. In più, la VPN anonimizza tutti i cookie, rendendoti una specie di UFO per qualsiasi sito. Nessuno potrà mai sapere chi sei veramente. E in ultimo, cripta i dati che ricevi e trasmetti.

Queste cose sono molto importanti per chi utilizza internet. I dati criptati non possono essere utilizzati a meno di avere una chiave per decodificarli - e quindi nessuno potrà mai spiare i tuoi conti bancari o le password che usi per accedervi. Inoltre, come dicevamo, nessuno saprà mai chi sei o da dove digiti, perché sarai tu a poter scegliere il posto in cui sarai visto.

Le VPN hanno una serie di server attivi in diversi paesi del mondo, quindi rimbalzeranno la tua connessione fino a farla figurare anche origini proprio dal punto che hai scelto tu. Come mai questo è importante? Esistono numerosi siti e paesi che limitano l'accesso a contenuti, o lo eliminano completamente per ragioni diverse come il copyright oppure la censura: ma l'utilizzo di una VPN ti permette di evitare questi problemi e collegarti a cosa vuoi, quando vuoi e da dove vuoi.

Combattere il cybercrimine è possibile

Nonostante la perizia degli hacker, batterli è possibile - ma per prima cosa bisogna essere consci del problema rappresentato dal crimine informatico.

Una volta fatto questo, i mezzi per difendersi, ovvero le VPN, esistono - ma nonostante tutto, i dati ci dicono che solo il 20% delle imprese le utilizza, forse per ignoranza del problema e dei rischi che corrono. Bisognerebbe acquisire maggiore consapevolezza sul fenomeno del cybercrimine, e la miglior difesa è l'informazione.